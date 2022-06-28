Якутск, 28 июня, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Четвёртый класс пожарной опасности установлен за сутки в десяти районах Якутии. Общее количество муниципалитетов республики, где угроза появления возгораний очень велика — 21, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«На остальной территории республики пожарная опасность леса не выше III класса», — отметили в оперативном штабе.

В список муниципалитетов с высокими рисками попали Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нюрбинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы, а также городской округ Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня класс пожарной опасности был повышен до четвёртого в Жиганском, Таттинском и Томпонском районах Якутии.