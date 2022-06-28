Пекин, , 05:00 — REGNUM Река Шухэ в восточно-китайской провинции Шаньдун вышла из берегов 27 июня из-за сильных дождей, обрушившихся на регион, сообщает Министерство водных ресурсов Китая, передает агентство Синьхуа.

В 12:30 по местному времени приток воды на гидрометрической станции Чунгоу вырос до 2170 кубических метров в секунду и достиг максимума в 2240 кубических метров в секунду в 13:55.

Министерство и провинциальный департамент водных ресурсов приступили к реагированию на чрезвычайные ситуации IV уровня для предотвращения наводнений и направили рабочую группу для оказания помощи в местных усилиях по борьбе с наводнениями.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями, причем уровень I является наиболее серьезным из четырех.