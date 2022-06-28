Лондон, , 04:59 — REGNUM С просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону глава минобороны страны Бен Уоллес. Об этом 27 июня сообщает газета Daily Mail.

Бен Уоллес U.S. Secretary of Defense

В письме, которое цитирует издание, Уоллес просит главу британского правительства выделять дополнительно десять млрд фунтов стерлингов (12,2 млрд долларов) на военные расходы в год. Также предполагается, что глава минобороны будет просить об увеличении годового оборонного бюджета страны с 2% ВВП до 2,5% ВВП к 2028 году.

Уоллес заявляет о дефиците беспилотников, пилотов и людей для службы на атомных подводных лодках. Ожидается, что глава минобороны укажет на необходимость для государств инвестировать с целью обеспечения своей безопасности в свете изменившихся угроз.

Кроме того, отмечается, что Уоллес и новый глава генштаба Великобритании Патрик Сандерс выступят с заявлением о необходимости усилить вооружённые силы страны

«Мы не участвуем в войне, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию», — приводит издание цитату из речи Сандерса он якобы готовится произнести 28 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил начальник британского генштаба Тони Радакин, восполнение запасов британского вооружения, оскудевших в связи с большими поставками на Украину, потребует нескольких лет производства.

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