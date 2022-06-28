Пекин, 28 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, инвестиции в основной капитал в секторе автомобилестроения Китая показали двузначный рост за первые пять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

С января по май инвестиции китайских автопроизводителей увеличились на 11,2% в годовом исчислении, что на 0,8 процентного пункта больше, чем за первые четыре месяца, сообщила ассоциация со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Рост инвестиций с января по май в автомобили был на 5 процентных пунктов выше, чем увеличение общего объема инвестиций в основной капитал в стране за тот же период, показали данные.

Данные ассоциации также показали, что производство и продажи автомобилей в Китае значительно восстановились в мае, в результате чего розничные продажи автомобилей составили 318,6 млрд юаней (около $47,55 млрд), что на 24,1% больше, чем в апреле.

По данным ассоциации, продажи, связанные с автомобилями, составили 9,5% от общего объема розничных продаж потребительских товаров в стране в прошлом месяце, что на 0,8 процентного пункта больше, чем месяцем ранее.