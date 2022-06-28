Пекин, , 04:49 — REGNUM Иммиграционная полиция Китая изъяла 4,26 тонны наркотиков и 486,6 тонны материалов, используемых для производства наркотиков, в приграничных районах в течение первой половины 2022 года на фоне активизации усилий по борьбе с наркотиками и связанными с ними преступлениями, сообщает агентство Синьхуа.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

Эти незаконные продукты были изъяты после того, как было раскрыто в общей сложности 277 дел, связанных с наркотиками, в которых были замешаны 376 подозреваемых, сообщило Национальное иммиграционное управление Китая. По словам администрации, репрессии эффективно пресекли проникновение наркотиков из зарубежных источников в страну.

Иммиграционные агентства активизируют усилия по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, изучая, среди прочего, как преступники скрывают наркотики от пограничных проверок и какие группы людей склонны к злоупотреблению наркотиками и преступлениям, связанным с наркотиками, заявила администрация.

Страны ежегодно отмечают 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, или Всемирный день борьбы с наркотиками, по инициативе Организации Объединенных Наций в целях укрепления действий и сотрудничества в достижении мира, свободного от злоупотребления наркотиками.