Каракас, , 04:49 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну прибыла делегация из США, с которой проводит переговоры председатель Национальной ассамблеи (парламента) Боливарианской Республики Хорхе Родригес. Об этом он сказал в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Официальное интернет-представительство президента России

Николас Мадуро «Я нахожусь на связи с Хорхе Родригесом, потому что он сейчас принимает важную делегацию правительства США, которая прибыла в Венесуэлу два часа назад».

Мадуро отметил, что на переговорах, в частности, обсуждаются вопросы, поднимавшиеся в ходе мартовского визита американской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстес и посол в Венесуэле Джеймс Стори приезжали с необъявленным визитом в Каракас для переговоров по вопросу освобождения задержанных в Венесуэле граждан США. Также могли обсуждаться и другие вопросы, включая снятие санкций на экспорт венесуэльской нефти.

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