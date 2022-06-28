Пекин, 28 июня, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Учащиеся начальных и средних школ и воспитуемые детских садов Пекина постепенно возвращаются в кампусы по мере ослабления эпидемии COVID-19 в городе, сообщила в муниципальная комиссия по образованию, передает агентство Синьхуа.

Пекин

Учащиеся первого и второго классов средней и старшей школы, а также учащиеся начальной школы возобновили занятия 27 июня, а детские сады вновь откроются 4 июля. Учащиеся, которые все еще находятся в закрытых помещениях и находятся на домашнем карантине, продолжат учиться дома.

25 июня Пекин сообщил о двух новых подтвержденных случаях COVID-19, передающихся местным путем.