Пекин, 28 июня, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Пекинское муниципальное бюро спорта объявило, что Пекин возобновит программы спортивных тренировок для подростков после того, как в городе утихнет последняя волна эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

Начиная с 27 июня, тренировки на открытом воздухе и некоторые занятия бесконтактными видами спорта в помещении для подростков разрешены в районах без новых положительных случаев заболевания в течение семи дней подряд. В то время как тренажерным залам разрешено открываться на 75%, а подземные залы по-прежнему закрыты для спортсменов.

Пекин приостановил занятия спортом на открытом воздухе для подростков с 12 июня из-за эпидемии, начавшейся в баре.