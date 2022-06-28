Куньмин, Китай, 28 июня, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Три китайских судна правоохранительных органов вернулись в порт в провинции Юньнань на юго-западе Китая 25 июня, завершив 118-е совместное патрулирование реки Меконг вместе с Лаосом, Мьянмой и Таиландом, сообщает агентство Синьхуаю.

Валерий Пименов. Большая вода на Меконге. 1970-е

По данным департамента общественной безопасности провинции Юньнань, пять судов из четырех стран со 109 сотрудниками правоохранительных органов на борту прошли более 760 км в течение четырех дней и трех ночей с заданиями по обеспечению безопасности и стабильности в бассейне реки. Река Меконг, участок которой в Китае называется рекой Ланьцанцзян, является жизненно важным водным путем для трансграничных перевозок.

Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд проводят совместное патрулирование на реке с декабря 2011 года, преследуя незаконное пересечение границы, наркоторговлю, интернет-мошенничество и другие трансграничные преступления вдоль реки.

За последние три года было проведено 29 операций правоохранительных органов, в результате которых было раскрыто 8341 трансграничное уголовное дело, изъято более 47 тонн различных наркотиков и арестовано 4 432 подозреваемых.