Якутск, , 04:42 — REGNUM Грозы в Якутии привели к возникновению 34 лесных пожаров за сутки. Природные территории республики горят теперь на 60 участках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе оперативного штаба региона.

Лесной пожар 34.mchs.gov.ru

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Выгорел участок площадью в 81 тыс. га. Больше всего пожаров насчитывается в Мирнинском и Алданском районах, 13 и 11 соответственно.

Тушат в республике 21 пожар на территории в 55,6 тыс. га. Борются с огнём 772 человека и 35 единиц техники. Три пожара за сутки ликвидированы, пять — локализованы. Общая площадь обнаруженных пожаров составляет 1,3 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, пика по количеству лесных пожаров ждут в Якутии в ближайшее время. В связи с этим в республику прибудут ещё 160 сотрудников «Авиалесоохраны» из Приморья, Хабаровского края, Бурятии и Читинской области.