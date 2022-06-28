Пекин, , 04:38 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И направил послание с соболезнованиями исполняющему обязанности министра иностранных дел Временного правительства Афганистана Амиру Хану Муттаки в связи с недавним катастрофическим землетрясением, сообщает агентство Сниьхуа.

Землетрясение Smchealth.org

В своем послании Ван сказал, что он был потрясен, узнав, что землетрясение, обрушившееся на юго-восток Афганистана, привело к массовым жертвам. Он выразил глубокие соболезнования пострадавшим и искреннее сочувствие семьям погибших и раненым.

Ван также выразил уверенность в том, что афганский народ обязательно преодолеет бедствие и восстановит нормальную жизнь и производство в кратчайшие сроки. Как дружественный сосед, Китай готов сделать все возможное для оказания чрезвычайной гуманитарной помощи Афганистану в соответствии с его потребностями, сказал Ван.