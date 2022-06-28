Пекин, , 04:34 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий, крупнейшие алкогольные предприятия Китая отчитались о неоднозначных показателях объема производства за первые пять месяцев этого года, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, объем производства китайского байцзю, разновидности дистиллированного спирта, за отчетный период вырос на 3,4% в годовом исчислении до 3,18 млн килолитров, в то время как объем производства пивоваренных заводов снизился на 5,2% до 14,26 млн килолитров.

Объем производства основных производителей вина за тот же период сократился на 31,3% в годовом исчислении до 79 000 килолитров. Крупнейшими производителями алкоголя являются компании с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $2,99 млн).