Пекин, 28 июня, 2022, 04:34 — ИА Регнум. По данным Министерства промышленности и информационных технологий, крупнейшие алкогольные предприятия Китая отчитались о неоднозначных показателях объема производства за первые пять месяцев этого года, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, объем производства китайского байцзю, разновидности дистиллированного спирта, за отчетный период вырос на 3,4% в годовом исчислении до 3,18 млн килолитров, в то время как объем производства пивоваренных заводов снизился на 5,2% до 14,26 млн килолитров.

Объем производства основных производителей вина за тот же период сократился на 31,3% в годовом исчислении до 79 000 килолитров. Крупнейшими производителями алкоголя являются компании с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $2,99 млн).