Сеул, , 04:32 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки вывяили 9896 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 119 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что с 10 июня в Южной Корее ежесуточно выявляют не более 10 тыс. инфицированных. Эксперты указывают, что общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в республике сохраняется, однако новые показатели свидетельствуют о замедлении темпов снижения заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 339 319. Также за минувшие сутки в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 530 человек.