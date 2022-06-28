Пекин, , 04:31 — REGNUM По данным отраслевой ассоциации, к концу апреля объем частных фондов Китая составил 19,97 трлн юаней (около $2,98 трлн), сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Ассоциации управления активами Китая (AMAC), объем сократился на 411,68 млрд юаней, или на 2,02% по сравнению с концом предыдущего месяца. Число зарегистрированных частных фондов выросло на 1,32 процента до 131 667 в конце апреля.

В общей сложности 24 622 учреждения управляли этими средствами, что на 0,04% больше по сравнению с предыдущим месяцем, показывают данные AAMC. Основанная в 2012 году, AMAC является саморегулируемой организацией, представляющей индустрию взаимных фондов Китая.