Сан-Антонио, США, , 04:29 — REGNUM По меньшей мере 42 человека были найдены мертвыми внутри грузового полуприцепа в американском городе Сан-Антонио (штат Техас), передает телеканал KSAT со ссылкой на местную полицию.

Грузовик Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия

Еще 16 человек, которые также находились в транспортном средстве, были доставлены в медицинские учреждения в состоянии различной степени тяжести.

Телекомпания WOAI, со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщила, что грузовик с полуприцепом находился рядом с железнодорожными путями, а погибшие могли быть мигрантами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня издание Diario распространило информацию о том, что с юга Мексики к мексиканско-американской границе выдвинулся караван мигрантов, в котором основную часть составляют выходцы из Венесуэлы.

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