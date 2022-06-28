Пекин, , 04:29 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, за первые пять месяцев текущего года в пищевой промышленности Китая наблюдался стабильный рост объемов производства и продаж, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным министерства, объем промышленного производства с добавленной стоимостью в секторе сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос на 4,1% в годовом исчислении за этот период, в то время как объем производства продуктов питания вырос на 4,3% в годовом исчислении. В секторе производства алкоголя, напитков и рафинированного чая добавленная стоимость в промышленности выросла на 8,8% по сравнению с предыдущим годом.

В период с января по май розничные продажи зерна, масла и продуктов питания достигли 593,6 млрд юаней (около $88,6 млрд), увеличившись на 9,5% в годовом исчислении. Розничные продажи напитков выросли на 10,4%, в то время как продажи табака и алкоголя выросли на 7,8%.