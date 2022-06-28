Пекин, 28 июня, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Активы трастовой индустрии Китая немного снизились к концу первого квартала этого года на фоне понижательного давления на экономику и колебаний на рынке капитала, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Стоимость непогашенных трастовых активов в стране на конец первого квартала составила 20,16 трлн юаней (около $3 трлн), что на 0,22 трлн юаней или 1,06% меньше, чем годом ранее, показали данные Китайской ассоциации доверительных управляющих.

Согласно данным, операционная выручка трастовой индустрии Китая упала на 28,25% в годовом исчислении до 20,52 млрд юаней.

Трастовые инвестиции в сектор ценных бумаг составили в общей сложности 3,54 трлн юаней, что на 5,51% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Объем средств, вложенных в промышленные и коммерческие предприятия, а также в сектор недвижимости, сократился на 4,23% и 10,85% соответственно в месячном исчислении.