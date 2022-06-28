На Северном флоте назначили нового командующего Кольской флотилией
Североморск, Мурманская область, 28 июня, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев 27 июня в ходе планового селекторного совещания представил командному составу флота нового командующего Кольской флотилией разнородных сил — контр-адмирала Олега Шастова, назначенного в соответствии с Указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Командующий флотом пожелал Шастову успехов в новой должности, а также поблагодарил за успешное командование Кольской флотилией вице-адмирала Эдуарда Михайлова, которого поздравил с назначением на вышестоящую должность на одном из флотов ВМФ России.
Значительная часть службы нового командующего Кольской флотилией проходила на Северном флоте, где после окончания высшего военно-морского училища в 1994 году он прошёл должности от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части базового тральщика до командира большого десантного корабля. В 2004 году Шастов окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова.
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