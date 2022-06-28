Североморск, Мурманская область, 28 июня, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев 27 июня в ходе планового селекторного совещания представил командному составу флота нового командующего Кольской флотилией разнородных сил — контр-адмирала Олега Шастова, назначенного в соответствии с Указом президента России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Gov-murman.ru Колонна Северного флота

Командующий флотом пожелал Шастову успехов в новой должности, а также поблагодарил за успешное командование Кольской флотилией вице-адмирала Эдуарда Михайлова, которого поздравил с назначением на вышестоящую должность на одном из флотов ВМФ России.

Значительная часть службы нового командующего Кольской флотилией проходила на Северном флоте, где после окончания высшего военно-морского училища в 1994 году он прошёл должности от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части базового тральщика до командира большого десантного корабля. В 2004 году Шастов окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова.

пресс-служба СФ «На Черноморском флоте он проходил службу в должностях начальника штаба — заместителя командира бригады десантных, а затем и противолодочных кораблей. Командовал бригадой надводных кораблей на Балтийском флоте. Служил в должности начальника штаба, а затем и командира Новороссийской военно-морской базы. С должности заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота поступил в Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, которую окончил в нынешнем году».

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