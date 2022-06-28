Донецк, , 04:23 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Петровский район города Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 28 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел Петровского района города Донецка со стороны украинских вооружённых формирований был зафиксирован в 02:46 мск по направлению от населённого пункта Красногоровка. Киевские боевики выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле украинскими боевиками Ясиноватского района в ДНР.

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