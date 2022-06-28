Пекин, , 04:22 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, объем производства крупнейших молочных компаний Китая вырос на 2,9% в годовом исчислении в мае, преодолев тенденцию к снижению в апреле, сообщает агентство Синьхуа.

Молоко

По данным министерства, эти предприятия, каждое из которых имеет годовой операционный доход не менее 20 млн юаней ($2,99 млн), произвели в прошлом месяце около 2,76 млн тонн молочной продукции. В период с января по май производство молочной продукции на этих предприятиях выросло на 0,9% в годовом исчислении до почти 12,43 млн тонн, что выше, чем годовой рост на 0,5% за первые четыре месяца года.

Потребление молочных продуктов в домашних хозяйствах подскочило в Китае за последние два года, при этом потребление на душу населения выросло на 11,8% в годовом исчислении до 42,3 кг в 2021 году, сказал исследователь из института при Министерстве сельского хозяйства и по делам сельских районов Ян Жэньни.

Ожидается, что к 2031 году объем производства молочных продуктов в стране достигнет почти 54 млн тонн, добавил Ян.