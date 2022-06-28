Пекин, , 04:20 — REGNUM Согласно данным центрального банка Китая, общий объем выпуска облигаций в стране в прошлом месяце превысил 4,91 трлн юаней (около $732,84 млрд), сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Объем выпуска казначейских облигаций достиг 561,62 млрд юаней, а объем выпуска облигаций местных органов власти составил около 1,21 трлн юаней, согласно данным Народного банка Китая.

В мае объем выпуска финансовых облигаций составил 556,24 млрд юаней, а объем выпуска корпоративных облигаций достиг 759,54 млрд юаней. Объем выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, составил 10,39 млрд юаней, а объем выпуска межбанковских депозитных сертификатов достиг 1,77 трлн юаней.

Согласно данным, к концу прошлого месяца объем непогашенных облигаций, находящихся на хранении, достиг 139,1 трлн юаней.