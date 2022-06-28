Пекин, , 04:18 — REGNUM Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая в мае снизилась незначительно, поскольку заводы перезапустили производственные линии на фоне улучшения деловой активности, показали официальные данные, передает 27 июня агентство Синьхуаю.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, прибыль крупных промышленных компаний, каждая из которых имеет доход не менее 20 млн юаней (около $2,99 млн), в прошлом месяце сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократившись с 8,5% в апреле.

Старший статистик бюро Чжу Хун объяснил более медленное сокращение эффективным контролем над эпидемией, восстановлением деловой активности и прогрессом, достигнутым в сглаживании логистики в стране. В мае выручка этих крупных компаний выросла на 6,8% в годовом исчислении, что является более быстрым темпом роста по сравнению с апрелем, что заложило прочную основу для улучшения прибыли.

Согласно данным бюро, за период с января по май совокупная прибыль этих промышленных компаний составила около 3,44 трлн юаней, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка этих крупных компаний выросла на 9,1% в годовом исчислении до 53,16 трлн юаней за первые пять месяцев.