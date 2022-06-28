Пекин, 28 июня, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая в мае снизилась незначительно, поскольку заводы перезапустили производственные линии на фоне улучшения деловой активности, показали официальные данные, передает 27 июня агентство Синьхуаю.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, прибыль крупных промышленных компаний, каждая из которых имеет доход не менее 20 млн юаней (около $2,99 млн), в прошлом месяце сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократившись с 8,5% в апреле.

Старший статистик бюро Чжу Хун объяснил более медленное сокращение эффективным контролем над эпидемией, восстановлением деловой активности и прогрессом, достигнутым в сглаживании логистики в стране. В мае выручка этих крупных компаний выросла на 6,8% в годовом исчислении, что является более быстрым темпом роста по сравнению с апрелем, что заложило прочную основу для улучшения прибыли.

Согласно данным бюро, за период с января по май совокупная прибыль этих промышленных компаний составила около 3,44 трлн юаней, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка этих крупных компаний выросла на 9,1% в годовом исчислении до 53,16 трлн юаней за первые пять месяцев.