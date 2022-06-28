Пекин, 28 июня, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Китай усилил меры по дальнейшему обеспечению бесперебойной логистики и циркуляции грузовых перевозок, чтобы стабилизировать промышленные цепочки и цепочки поставок и оживить экономику в целом, заявил замминистра транспорта Чжао Чунцзю, передает 27 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китай усилил надзор за универсальными подходами и чрезмерными политическими мерами, принятыми местными органами власти, которые ослабили логистику, сказал Чжао на брифинге для прессы.

Для содействия возобновлению производства были приняты меры по улучшению транспортного обслуживания в связи с летним урожаем, обеспечению беспрепятственной логистики в регионах, пострадавших от наводнений и землетрясений, а также повышению операционной эффективности ключевых узлов.

По словам Чжао, страна приняла многосторонние стратегии для решения трудностей, с которыми сталкиваются предприятия в производстве и эксплуатации, а также для усиления фискальной и финансовой поддержки фирм в транспортной отрасли.

Ключевые логистические показатели сообщили об улучшении за счет улучшения циркуляции и логистики. По состоянию на 24 июня общий грузооборот и контейнерооборот в крупных портах в этом году выросли на 0,9% и 2,3% соответственно по сравнению с прошлым годом.