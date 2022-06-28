Москва, 28 июня, 2022, 04:03 — ИА Регнум. За сутки 48 природных пожаров общей площадью 3224 га было ликвидировано на территории России. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Всего на территории России действует 113 лесных пожаров общей площадью 85 995 га. При этом за неделю с 20 по 26 июня включительно в стране лесопожарными службами было ликвидировано 292 лесных пожара в 41 российском регионе.

Наибольшее количество природных пожаров было ликвидировано в десяти регионах России. Борьбу с огнём ведут 2 156 человек, 277 единиц наземной техники, 39 воздушных судов. Кроме того, 78 воздушных судов задействованы на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки.

Работы по тушению лесных пожаров продолжаются в Республиках Саха (Якутия), Алтай, Тува, Хакасия, в Архангельской, Амурской, Иркутской областях, в Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, в Ханты-Мансийском АО (ЮГРА), в Ямало-Ненецком автономном округе, в Чукотском автономном округе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации лесного пожара общей площадью 1,7 га в Пензенской области.