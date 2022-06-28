Тунис, , 04:01 — REGNUM Суд Туниса освободил из-под стражи бывшего премьер-министра страны Хамади Джебали, 27 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката Самир Дилу.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик находился под арестом с 23 июня. Его подозревают в отмывании денег. Джебали ранее также являлся одним из лидеров умеренной исламистской партии «Ан-Нахда» (Партия возрождения).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Тунисе военный апелляционный суд приговорил адвоката и лидера консервативной партии «Карама» Сейфеддина Махлуфа к одному году тюрьмы за оскорбление судьи. Политик известен критикой в адрес главы государства Кайса Сайеда.

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