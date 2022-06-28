Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстес и посол в Венесуэле Джеймс Стори приезжали с тайным визитом в Каракас, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, американские эмиссары приезжали в Боливарианскую Республику для переговоров по вопросу освобождения задержанных в Венесуэле граждан США. При этом источники не исключают, что представители США могли обсуждать и вопросы снятия санкций на экспорт венесуэльской нефти, а также ситуацию с ростом мировых цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня США смягчили санционный режим против Венесуэлы. В частности, Вашингтон отменил ограничительные меры, введенные против вице-президента венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.

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