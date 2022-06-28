Вашингтон, 28 июня, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс и посол в Венесуэле Джеймс Стори приезжали с тайным визитом в Каракас, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

По их сведениям, американские эмиссары приезжали в Боливарианскую Республику для переговоров по вопросу освобождения задержанных в Венесуэле граждан США. При этом источники не исключают, что представители США могли обсуждать и вопросы снятия санкций на экспорт венесуэльской нефти, а также ситуацию с ростом мировых цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня США смягчили санкционный режим против Венесуэлы. В частности, Вашингтон отменил ограничительные меры, введенные против вице-президента венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.