Чебоксары, 28 июня 2022, 03:55 — REGNUM В Чувашии в результате грозы и ветра в ряде районов было нарушено электроснабжение, повреждена кровля в 73 домах и социально значимых объектах, упали 157 деревьев. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всего электроснабжение из-за непогоды прерывалось в 12 районах. К 22:00 по местному времени подачу электроэнергии возобновили в семи районах.
Как сообщало ИА REGNUM, более четырёх тысяч жителей Крыма остаются без света из-за непогоды.
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