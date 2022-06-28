Чебоксары, 28 июня, 2022, 03:55 — ИА Регнум. В Чувашии в результате грозы и ветра в ряде районов было нарушено электроснабжение, повреждена кровля в 73 домах и социально значимых объектах, упали 157 деревьев. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

ГУ МЧС России по Чувашии «В период с 18:00 до 20:00 27 июня в результате прохождения неблагоприятных погодных условий (гроза, ветер до 17 м/с) на территории Чувашии произошло частичное отключение электричества и повреждение кровель… В восьми муниципальных образованиях упали 157 деревьев, повреждён один автомобиль».

Всего электроснабжение из-за непогоды прерывалось в 12 районах. К 22:00 по местному времени подачу электроэнергии возобновили в семи районах.

Как сообщало ИА REGNUM, более четырёх тысяч жителей Крыма остаются без света из-за непогоды.

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