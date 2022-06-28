Токио, , 03:42 — REGNUM Япония намерена выделить около $200 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления на саммите G7, передает телеканал NHK.

Япония

По его словам, Токио намерен выделять средства на продовольственные программы, наподобие тех, которые уже действуют на Ближнем Востоке и Африке. Предполагается, что это якобы поможет Украине избежать проблем со снабжением продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран G7 заявили о намерениях расширять сотрудничество с киевским режимом в сфере разведки, информационной и морской безопасности. Также они заявили о планах помогать Киеву в атомной энергетике и кибербезопасности.