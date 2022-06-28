Хельсинки, 28 июня, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии с участием «Росатома» был расторгнут финской стороной. Об этом 27 июня сообщило издание Kauppalehti.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Атомная электростанция «Ханхикиви-1», которую предполагалось построить в общине Пюхяйоки, в провинции Северная Остроботния, должна была стать частью программы по сокращению углеродных выбросов. Кроме того, планировалось, что она могла бы производить девять тераватт/часов в год — это 40% электроэнергии, требующейся стране.

АЭС «Ханхикиви-1» предполагалось запустить уже в 2028 году, однако после начала российской спецоперации на Украине финская сторона пересмотрела свои планы и разорвала договор о поставке оборудования с дочерней компанией «Росатома» RAOS Project. После этого проект был закрыт, заявка на получение разрешения на строительство АЭС отозвана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что без запуска «Северного потока — 2» газ будет расти в цене и странам ЕС придётся пересмотреть отношение к атомной энергетике.