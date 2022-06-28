Москва, 28 июня, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Глава Индонезии Джоко Видодо совершит краткосрочный визит в Киев перед тем, как прибудет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков 27 июня на пресс-конференции.

Kremlin.ru Джоко Видодо

По его словам, в Москве надеются «на конструктивный и содержательный разговор» с индонезийским главой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Kompas распространило информацию о том, что Джоко Видодо собирается провести встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а после он должен посетить Москву и встретиться с Владимиром Путиным. По сведениям журналистов, индонезийский глава намерен «нести мирную миссию» и будет призывать обоих лидеров «к диалогу».

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