Нижний Новгород, , 03:22 — REGNUM Нижегородский водоканал 21 июля 2022 года планирует определить подрядчика на проведение реконструкции станции аэрации. Стартует тендер с начальной ценой 11 060 426 870,87 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Из проекта контракта известно, что реконструкция будет проходит в рамках ИП «Модернизация» 2014–2030 годов и приложения к концессионному соглашению от 14.06.2013 года.

Срок выполнения работ по договору определяется календарным графиком производства работ. В целом реконструкцию должны завершить не позднее 30 декабря 2024 года.

Гарантийный срок на работы составит пять лет.