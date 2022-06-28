Кемерово, , 03:16 — REGNUM Вопрос формирования затрат на перевозку угля на экспорт по всей транспортной цепочке от железнодорожных тарифов и до ставок перевалки в портах обсудили участники совместного заседания комиссий Госсовета по направлениям «Энергетика» и «Транспорт». Оно прошло под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва и главы Бурятии Алексея Цыденова в режиме видеоконференции.

Вагоны с углем

«В условиях санкций главным для российской угольной промышленности является вывоз угля в восточном направлении, — отметил глава Кузбасса. — Наша совместная задача — не допустить попыток необоснованного завышения цен на транспортировку и иные услуги, связанные с перевозкой угольной продукции на экспорт».

В мероприятии также участвовали руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, замминистра энергетики Сергей Мочальников, замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представители железных дорог, морских портов и металлургических компаний.

Сформированные в ходе заседания предложения по минимизации негативных последствий для всех участников процесса добычи и перевозки угля будут направлены в правительство России.