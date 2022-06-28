Яунде, 28 июня, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Столкновение между двумя этническими группами на западе Камеруна, возникшее из-за спора за территорию, привело к гибели более 30 человек. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

В числе погибших есть дети и старики. Конфликт вспыхнул с 25 на 26 июня в населенном пункте Бакинджо возле границы с Нигерией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на западе Камеруна неизвестные боевики убили пятерых сотрудников военной полиции в населенном пункте Нджитапоне.