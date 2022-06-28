Нью-Йорк, США, 28 июня, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Запрос о проведении срочного заседания Совбеза ООН по ситуации на Украине сделал украинский постоянный представитель при международной организации Сергей Кислица. Это следует из письма украинского дипломата председателю Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Кислица попросил провести срочное заседание в рамках пункта повестки по вопросу о поддержании мира и безопасности на Украине. В письме украинский дипломат выдвигает России обвинения в повышении интенсивности ракетных обстрелов территории Украины в период с 25 по 27 июня. Кислица утверждает, что российские войска якобы наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, украинский дипломат попросил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с докладом перед Совбезом.

Заседание по ситуации на Украине намечено на 28 июня в 15:00 (22:00 мск). Соответствующая информация отражена в программе заседания Совбеза ООН на этот день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры стран G7 осудили Россию за якобы нанесённый российскими военными ракетный удар по торговому центру (ТЦ) «Амстор» в украинском городе Кременчуге.