Москва, 28 июня, 2022, 03:03 — ИА Регнум. После того, как в арбитраж Москвы в рамках банкротного дела ЗАО «Авиакомпания «Полёт» «на протяжении пяти месяцев кандидатура конкурсного управляющего суду представлена не была», он прекратил производство по делу. Решение судьи на сегодня обжалуется кредиторами и самим ЗАО, но дата судебного заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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В деле обанкротившейся в 2016 году авиакомпании сложилась нестандартная ситуация. Занимавший должность конкурсного управляющего с 2016 года Борис Литти в декабре 2021 года был отстранён от исполнения обязанностей в деле о банкротстве, и необходимо было определить нового управляющего, без которого процедура не может быть продолжена. К заседанию по этому вопросу, назначенному в январе 2022 года, суду кандидатуру от ассоциации не представили, и тогда судья предложил конкурсным кредиторам провести собрание по вопросу выбора кандидатуры управляющего. К заседанию в апреле 2022 года протокол собрания так и не был представлен в суд, а участники дела заявили об отложении слушаний. Заседание отложили на середину мая 2022 года, но и тогда в суд данные по кандидатуре не поступили.

«Собрание кредиторов, назначенное на 12.05.2022 года, не состоялось по причине отсутствия кворума», — уточнялось в материалах дела.

Судья на это резюмировал, что собрание кредиторы провели накануне заседания, исключив возможность созвать ещё одно во временной отрезок между судебными заседаниями на случай отсутствия кворума.

«Указанные действия, по мнению суда, свидетельствуют о незаинтересованности кредиторов в проведении процедуры банкротства», — отметил суд и прекратил производство по банкротному делу.

21-22 июня 2022 года на решение суда поступили сразу три апелляционные жалобы, в том числе от ООО «Альфалоджик» и ЗАО «Авиационная компания «Полёт».

Напомним, авиакомпания, которая вела свою деятельность с 1988 года, остановила полёты в 2014 году, а спустя два года её признали банкротом.