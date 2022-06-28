Ростов-на-Дону, , 02:45 — REGNUM В связи с тем, что единственный заявитель не был допущен до торгов по продаже государственных акций АО «Реставратор» из Ростовской области, аукцион признали не состоявшимся, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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Пакет из 65 277 именных акций, составляющих 100% уставного капитала АО «Реставратор», планировалось продать с начальной ценой 50,8 млн рублей при минимальной цене продажи — 25,4 млн рублей.

«Признать продажу не состоявшейся, в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником (протокол признания претендентов участниками продажи от 24 июня 2022 года)», — отмечается в документе.

При этом одна заявка на торги всё же поступила — от Александра Виноградова, но попала в отклоненные.

Напомним, собственником пакета акций является Российская Федерация, а основанием проведения продажи — распоряжение российского правительства от 12 ноября 2020 года.

Компания зарегистрирована в 2017 году, в активе имеет здание в Таганроге общей площадью 4679 кв. м.