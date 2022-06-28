Тель-Авив, Израиль, , 02:25 — REGNUM Израиль, принимая помощь Египта, продолжит усилия по возвращению своих граждан, которые находятся в плену у палестинской группировки ХАМАС. Об этом сказано в заявлении, распространенном министерством главы израильского правительства.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В документе утверждается, что организация из Палестины держит в плену душевнобольных, нарушая все международные законы и конвенции. В ведомстве отмечают, что ответственность за состояние пленных несет ХАМАС.

Кроме того, Израиль обвинил группировку в том, что та удерживает и не выдает тела погибших израильских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава ХАМАС Исмаил Хания посетил Ливан и призвал палестинцев готовиться к войне с Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ХАМАС призвал палестинцев готовиться к войне с Израилем