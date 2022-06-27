Париж, 28 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Франция намерена поставить Киеву «значительное количество» бронетранспортеров, заявил глава французского министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню газете Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Для быстрого перемещения под огнем противника вооруженным силам необходимы бронетранспортеры. Поэтому Франция направит на Украину значительное количество бронемашин», — заявил он.

Также Лекорню пообещал, что Киев получит от Парижа шесть самоходных артиллерийских установок. При этом он не исключил, что Франция решится направить Украине и противокорабельные ракеты Exocet.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон предостерег Францию от попыток урегулировать ситуацию вокруг Украины. По его мнению, любое урегулирование ситуации якобы приведет к нестабильности в мире.