Одинцово, Московская область, 28 июня, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Российский бизнесмен, совладелец абхазского оператора «А-Мобайл», миллиардер и меценат Евгений Палант был найден мёртвым вместе со своей супругой Ольгой Палант в собственном доме в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом 27 июня сообщил журналистам генеральный директор компании «А-Мобайл» Борис Барциц.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия. Это большая трагедия», — отметил Барциц.

В Абхазии Палант известен своей многолетней поддержкой Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Смерть бизнесмена в пресс-службе театра назвали «невосполнимой, страшной, невозможной потерей».

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, тела бизнесмена и его супруги обнаружила в 18:20 мск их дочь в принадлежащем семье частном доме в посёлке Заречье. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Проводятся необходимые следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Челябинской области местный житель был отдан под суд за убийство инвалида и разбой.