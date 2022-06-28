Штат Миссури, США, , 02:09 — REGNUM В штате Миссури (США) в результате столкновения локомотива с грузовым автомобилем на переезде и последующего схода пассажирского поезда с рельсов погибли три человека. Об этом со ссылкой на представителя дорожного патруля штата Джастина Данна 27 июня сообщает телеканала CNN.

Поезд (сс) ImagesBG

Джастин Данн «Погибли два человека, находившихся в поезде, а также один человек в грузовике».

Данн отметил, что число жертв в результате произошедшего может возрасти.

По данным телеканала, в настоящее время число пострадавших в результате столкновения достигло 13 человек. Четверо из них были госпитализированы в медицинском центре Хендрика. Ещё девять — в больнице при университете Миссури.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Миссури после столкновения с мусоровозом.

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