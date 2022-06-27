Штат Миссури, США, 28 июня, 2022, 02:09 — ИА Регнум. В штате Миссури (США) в результате столкновения локомотива с грузовым автомобилем на переезде и последующего схода пассажирского поезда с рельсов погибли три человека. Об этом со ссылкой на представителя дорожного патруля штата Джастина Данна 27 июня сообщает телеканала CNN.

(сс) ImagesBG Поезд

Джастин Данн «Погибли два человека, находившиеся в поезде, а также один человек в грузовике».

Данн отметил, что число жертв в результате произошедшего может возрасти.

По данным телеканала, в настоящее время число пострадавших в результате столкновения достигло 13 человек. Четверо из них были госпитализированы в медицинском центре Хендрика. Ещё девять — в больнице при университете Миссури.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Миссури после столкновения с мусоровозом.