Минск, , 16:01 — REGNUM Результат белорусского абитуриента, сделавшего фото экзаменационного задания по математике во время централизованного тестирования (белорусский аналог ЕГЭ), будет аннулирован. Об этом сообщает Комитет государственного контроля Белоруссии.

Экзамен Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве рассказали, что установили абитуриента, сделавшего фотографию экзаменационного задания. Его личность не раскрывается.

В отношении организационной комиссии по проведению ЦТ в учреждении, где произошло данное нарушение, приняты меры.

Как сообщало ИА REGNUM, после ЦТ по математике 21 июня в одном из телеграм-каналов появилось фото с заданиями по этому предмету.