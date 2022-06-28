Минск, 28 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Белоруссия заинтересована в возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Литвой, Латвией и Польшей, однако ответного интереса со стороны соседей пока не наблюдается. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минтранса.

Железнодорожный вокзал

В ведомстве напомнили, что все три страны в одностороннем порядке приостановили железнодорожное сообщение с Белоруссией ещë в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

«С улучшением эпидемиологической ситуации и отменой ограничений на перемещение граждан Белоруссия неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки, но безрезультатно», — заявили в Минтрансе.