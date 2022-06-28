Минск, 28 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня подписал Указ «О награждении». Государственных наград удостоены 75 представителей различных сфер деятельности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Среди награждëнных представителей судейского корпуса судья Верховного суда Игорь Любовицкий (удостоен ордена Почета) и председатель суда Железнодорожного района Гомеля Николай Бакунов (награжден медалью «За трудовые заслуги»). Они занимались рассмотрением дел белорусских оппозиционеров.

Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены следователи из различных регионов Белоруссии. Среди них следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Леонид Андрушкевич, заместитель начальника УСК по Гродненской области Виктор Федосенко, начальник следственного управления УСК по Брестской области Александр Протосовицкий.

Группа военнослужащих награждена медалью «За отличие в воинской службе». В их числе командир 86-й бригады связи Денис Бодунов, начальник 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы Алексей Колыванов, начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Сергей Фролов.

Указом также присвоено почетное звание народного писателя Белоруссии бывшему председателю Союза писателей Николаю Чергинцу.

Среди награжденных также работники сельского хозяйства, строительства, сферы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.