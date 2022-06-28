Джефферсон-Сити, США, , 01:49 — REGNUM Пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Миссури после столкновения с мусоровозом. Об этом говорится в заявлении компании Amtrak, которая занимается железнодорожными перевозками в США.

Поезд

Уточняется, что поезд следовал по из Лос-Анджелеса в Чикаго. Сам инцидент произошел в округе Черитон в штате Миссури. По предварительным данным, после столкновения с грузовиком с рельсов сошли два локомотива и восемь вагонов.

«Мы привлекли экстренные службы для помощи пассажирам, а также наш персонал и их семьи», — отметили в компании.

Отмечается, что в результате железнодорожной аварии были и пострадавшие. Однако их точное число пока не называется. Пока известно, что в поезде находились 243 пассажира и 12 членов экипажа.