Нью-Йорк, США, , 01:48 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 июня снижением на фоне ожидания публикации макроэкономических данных. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 62,42 пункта (0,20%), до уровня 31 438,26 пункта. S& P 500 подешевел на 11,63 пункта (0,30%), до уровня 3900,11 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 83,07 пункта (0,72%), до уровня 11 524,55 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,41 (3,20%), до уровня $109,89 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 июня — последнего рабочего дня недели — уверенным ростом.

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